Meeste racefanaten komen op racedag naar TT Assen

Assen troefde het circuit van Le Mans in Frankrijk nipt af. Daar trok de racedag 104.500 bezoekers. Het Maleisische Sepang volgde met 103.850 toeschouwers. De best bezochte Grand Prix in 2019, waarin de twee dagen met trainingen en kwalificaties zijn meegerekend, was de Grote Prijs van Thailand met in totaal 226.655 bezoekers aan het Chang International Circuit.