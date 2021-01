Megacrash Tommy Ford bij Super G in Adelboden

Hulpverleners brachten Ford vervolgens met een slee naar een gereedstaande helikopter, zoals op tv-beelden te zien was. Over de toestand van Ford is nog geen informatie beschikbaar. De wereldbekermanche werd een halfuur onderbroken. In zijn val nam Ford ook een tweetal piste-stewards mee. Het is niet duidelijk hoe zij er aan toe zijn.



Gisteren ging Lucas Braathen zwaar onderuit. De Noorse skiër liep inwendige bloedingen en een gescheurde knieband op, waardoor kalenderjaar 2021 voor Braathen al voorbij is. Hij moet zelfs vrezen voor de Winterspelen van volgend jaar in Peking.