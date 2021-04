Megaschorsing na bizarre incidenten: springruiter gaf zijn paard elektrische schokken

EK judo in Lissabon Een rauw stukje vechten tussen Meyer en Grol: ‘Hij wilde een clash, die heeft hij gekregen’

18 april Een rauw gevecht, dat was het historische treffen tussen aartsrivalen Henk Grol en Roy Meyer in de kwartfinale van de EK in Lissabon vandaag. Een verslag vanaf de rand van de judomat.