Mentel grijpt tweede goud bij Paralympische Spelen

Bunschoten pakte ook haar tweede medaille. Zij won eerder het zilver op de snowboardcross. In de finale tegen landgenote Mentel kwam ze toen ten val en liep een flinke snijwond op in haar gezicht.



De banked slalom staat bij de Paralympische Spelen van Pyeongchang voor het eerst op het programma. Het is een slalom met oplopende kombochten. Alle snowboarders krijgen drie runs en de beste tijd telt.



Bij de mannen greep Chris Vos net naast een medaille op de banked slalom. De twintigjarige snowboarder, die zilver had veroverd op de snowboardcross, stond vierde na twee runs. Hij nam in zijn derde poging alle risico en ging onderuit. Hij eindigde daardoor ook als vierde achter de Amerikaanse winnaar Noah Elliott.