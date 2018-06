'Met badmuts op had Dafne Schippers goud gewonnen in Rio'

Schippers kwam in de zinderende finale bij de Olympische Spelen in Brazilië één tiende van een seconde tekort op de 'gouden' Elaine Thompson: 21.78 tegen 21.88. Volgens Bureau Sport-presentatoren Frank Evenblij en Erik Dijkstra had Schippers de Jamaicaanse verslagen als ze de tondeuse had gebruikt of een badmuts had gedragen, zo blijkt uit tests in de windtunnel van de Technische Universiteit Eindhoven.



Onder leiding van de Belgische professor Bert Blocken onderzocht Dijkstra of een pruik - of badmuts - invloed had bij snelheid. Met tien meter tegenwind per seconde droeg hij verscheidene varianten. De befaamde Ruud Gullit-pruik kwam voorbij, de coupe-Shelly-Ann Fraser en - uiteraard - het kapsel van Schippers, inclusief paardenstaart. ,,De resultaten waren opzienbarend', zei Dijkstra vanmiddag. We kwamen zelfs tot verschillen van acht tiende van een seconde. Dit was natuurlijk geen wetenschappelijk onderzoek, eerder iets met een vette knipoog, maar acht tienden is wel heel veel.''