Meyer verslaat wereldkampioen en pakt WK-brons

Meyer ging goed van start tegen Tushishvili, door aan het begin van de partij al waza-ari te maken. Eerder op de dag maakte Meyer al indruk door van tegenstanders te winnen waar hij niet eerder van won. Hij verloor de kwartfinale echter van de olympisch kampioen van Rio in de klasse tot honderd kilogram, Lukas Krpálek, die net als Grol na de Spelen de overstap naar de zwaargewichten maakte. Krpálek won direct na de partij van Meyer goud en verzamelde hiermee vier wereldtitels in verschillende klassen.



Voor Meyer (28) is het zijn eerste WK-medaille. Eerder in zijn loopbaan won hij brons op de EK, dat was in 2017. Vlak voor zijn vertrek naar Japan voor de WK zei Meyer: ,,Deze WK is heel erg bepalend. Een WK is sterker bezet dan de Olympische Spelen, veel sterker.” Een land mag namelijk per gewichtsklasse twee judoka’s afvaardigen, in tegenstelling tot bij de Spelen. ,,Als je hier een medaille pakt, is alles heel snel duidelijk, want een WK-medaille is altijd heilig. Dat is altijd zo geweest”, zei Meyer, gevraagd naar de tweestrijd met Grol en het belang voor de WK met het oog op zijn olympische doel. Het is aan de Judo Bond Nederland om uiteindelijk de judoka’s aan te wijzen. Voor de internationale kwalificatie geldt de geschoonde wereldranglijst van 31 mei 2020.