Miami Heat met één been in NBA Finals

Gabe Vincent was aan de zijde van Heat de meest productieve speler van de avond. Hij kwam tot 29 punten. Duncan Robinson nam er 22 voor zijn rekening. Het duel was geen moment spannend en in het vierde kwart, waarin de thuisploeg met 93-63 voor kwam te staan, besloten beide teams om hun sterspelers rust te gunnen. Jimmy Butler hoefde aan de zijde van Heat niet tot het uiterste te gaan en kwam tot ‘slechts’ 16 punten.

Heat heeft in de play-offs nog niet verloren in het eigen Kaseya Center. Eerder werden al Milwaukee Bucks, dat als eerste was geëindigd in de Eastern Conference, en New York Knicks uitgeschakeld. ,,Dat was solide, volwassen en professioneel benaderd”, zei Heat-coach Erik Spoelstra na de overtuigende zege. ,,Er zit een hoop vreugde opgekropt en we zijn er dichtbij, maar we moeten dit nog afmaken.”