Milwaukee Bucks in slotfase langs Miami Heat

'Gymnastiek­unie hield rapport mishande­ling turnsters intern'

5 augustus De misstanden in de Nederlandse turnwereld zijn tussen 2013 en 2014 al in kaart gebracht door drie gedragswetenschappers. Het rapport dat zij daar in januari 2015 over uitbrachten is door gymnastiekunie KNGU nooit naar buiten gebracht. Dat schrijft de Volkskrant.