Minnesota Timberwolves weer te sterk voor Utah Jazz in NBA

Cricketers onderuit bij eerste interland in anderhalf jaar

17 april De Nederlandse cricketers hebben hun eerste interland sinds november 2019 verloren. Gastland Nepal was in Kathmandu veel te sterk voor de ploeg van bondscoach Ryan Campbell. Oranje kwam in 20 overs tot 136 runs, met het verlies van 4 wickets, Nepal was daar na 15 overs al overheen en won met 141 runs met 1 wicket verlies.