Mooie rentree coach Selinger: volleybalsters starten Nations League met soepele zege op België

De volleybalsters spelen gedurende vier weken in totaal vijftien wedstrijden uit de Nations League in Rimini, waar ze in een ‘bubbel’ zitten vanwege de coronamaatregelen. Selinger (die tussen 2004 en 2011 ook al de bondscoach was en nu dus terug is aan het roer) heeft achttien speelsters meegenomen naar Italië, onder wie heel wat talenten.

Avital Selinger: ‘Ik staar ik me niet blind op het WK in Nederland’

De vaste krachten Laura Dijkema, Maret Grothues, Yvon Beliën en Nicole Koolhaas slaan de Nations League over. Zij sluiten pas later in de zomer aan bij Oranje, dat zich niet heeft gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Robin de Kruijf heeft een pauze ingelast en bekijkt volgend jaar of ze weer voor de nationale ploeg wil spelen. Celeste Plak is juist weer terug bij Oranje, nadat ze een tijdje afstand had genomen van het volleybal.