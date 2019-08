MotoGP keert na 38 jaar terug in Finland

Finland keert na 38 jaar terug in het WK motorrace. De Grote Prijs van Finland prijkt op de kalender van de MotoGP in 2020. Plaats van handeling is het gloednieuwe circuit Kymi Ring in Litti, goed 100 kilometer ten noordoosten van Helsinki.

De race is de elfde van de twintig die voor volgend jaar zijn gepland in de WK-reeks. De datum is 12 juli. De TT van Assen is de tiende in de WK-cyclus en traditioneel is het laatste weekeinde van juni gereserveerd voor de Nederlandse grand prix.

De laatste Grote Prijs van Finland was in 1982, toen op het circuit van Imatra. De Italiaanse racelegende Giacomo Agostini was praktisch onoverwinnelijk in Finland; hij won er zestien keer in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw.