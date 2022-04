Motorcoureur Bendsneyder zevende in GP van Amerika in Moto2

De zege ging na een race met veel incidenten en uitvallers naar Tony Arbolino, voor de Japanner Ai Ogura en de Brit Jake Dixon. Voor de Italiaan was het de eerste zege in de Moto2. De leiding in de WK-stand blijft in handen van Celestino Vietti, die uitviel in Austin maar met 70 punten Ogura en Arbolino voorblijft. Bendsneyder staat veertiende met 17 punten.