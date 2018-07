Motorcrosser Coldenhoff naar Belgisch team

De Brabander schreef in zijn eerste jaar in de koningsklasse op een Suzuki de Grote Prijs van Letland op zijn naam. Coldenhoff stapte daarna over naar het fabrieksteam van KTM, dat met Red Bull als geldschieter domineert in de MXGP. De motorcrosser uit Oss staat echter in de schaduw van zijn teamgenoten Jeffrey Herlings en Antonio Cairoli, die ook dit jaar om de wereldtitel duelleren. Coldenhoff is de huidige nummer zeven van het WK-klassement.