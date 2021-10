Motorcrosser Herlings tweede in Duitsland na botsing op finishbult

In de sprong over de finishbult knalden ze met hun KTM-crossmotoren tegen elkaar en gingen onderuit. Herlings kon ogenschijnlijk ongedeerd weglopen, maar Prado moest op een brancard worden afgevoerd. De Spanjaard was wel de winnaar van de heat.



Herlings, die in 2018 zijn eerste wereldtitel in de koningsklasse MXGP veroverde, leidt in het wereldkampioenschap van dit seizoen. Hij liep door zijn tweede plaats een paar punten uit op naaste rivaal en titelverdediger Tim Gajser. De Sloveen van Honda eindigde als derde in de eerste manche. Glenn Coldenhoff (Yamaha) kwam als zevende over de finish.