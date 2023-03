Motorcrosser Jeffrey Herlings boekt op Sardinië zijn honderdste GP-zege

Jeffrey Herlings (28) is helemaal terug van weggeweest. De Brabantse motorcrosser, die het hele vorige seizoen miste vanwege een hielblessure, won de Grote Prijs van Sardinië. Het was zijn 39ste overwinning in de MXGP. Met de 61 GP-zeges in de MX2 daarbij opgeteld was het zijn honderdste zege in totaal.

Het record van de Belg Stefan Everts komt in zicht. Everts won in zijn carrière 101 grands prix en voert daarmee de eeuwige ranglijst aan.



Het was de eerste triomf voor Herlings na anderhalf jaar. Zijn vorige zege was in 2021 de Grote Prijs van Mantova in Italië.

Op het zandcircuit van Riola Sardo behaalde Herlings de meeste punten in de grand prix door in beide manches als tweede te finishen. Hij bleef daarmee zijn landgenoot Glenn Coldenhoff voor, die de tweede heat won, én de Spanjaard Jorge Prado, winnaar van de eerste manche.

De 28-jarige Herlings vierde twee weken geleden zijn rentree in de MXGP met de tweede plaats in de Grote Prijs van Patagonië-Argentinië. In de WK-stand staat hij na twee races ook tweede. Prado leidt met 100 punten, de Nederlander volgt met 93 punten. Herlings won in zijn carrière al twee keer de wereldtitel in de MXGP, de koningsklasse.

In de eerste heat zat Herlings vanaf het begin goed voorin, hoewel hij Prado niet kon bedreigen. De Brabander schoof op naar de tweede plaats na een val in de slotfase van de Zwitser Jeremy Seewer.

De tweede manche gaf een ander beeld. Herlings had een matige start en moest vanaf de veertiende plaats aan een inhaalrace beginnen. In de laatste ronden duelleerde hij met Maxime Renaux en Romain Febvre. Met één versnelling passeerde hij beide Franse crossers. Alleen Coldenhoff lag toen nog voor hem, maar die was te ver vooruit om nog te kunnen inhalen.