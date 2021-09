Motorsportdrama: neefje (15) van MotoGP-held Maverick Viñales verongelukt in Jerez

,,We zijn kapot van het tragische verlies van Dean Berta Viñales. We sturen al onze liefde en kracht naar Maverick Viñales, de hele familie van Dean, zijn team en geliefden”, staat in een verklaring van de MotoGP, de koningsklasse van de motorsport. De vader van Maverick Viñales, twee keer derde (2017 en 2019) in de eindstand, is eigenaar van het team waarvoor zijn neefje reed.