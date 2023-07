MP Motorsport slaat race over uit respect voor verongelukte Dilano van ‘t Hoff: ‘Komt te vroeg’

Met samenvatting Hockeyman­nen winnen in Pro League dankzij twee late goals van Nieuw-Zee­land

De Nederlandse hockeyers hebben in de Pro League in de slotseconden de overwinning tegen Nieuw-Zeeland behaald. Justen Blok zorgde voor eigen publiek in het Wagener Stadion in Amsterdam voor de 3-2. Pas twee minuten daarvoor had Jasper Brinkman Nederland via een strafcorner op gelijke hoogte gebracht.