Müllenberg en Lacruz door bij EK boksen

Goud op NK Zonderland ook in eigen land weer de baas op rekstok

17:25 Na de wereld- en de Europese titel heeft Epke Zonderland nu ook de nationale titel op rekstok terug in handen. In een sfeervolle Ahoy versloeg hij titelverdediger Bart Deurloo in een prestigeduel met duidelijke cijfers: 14.50 tegen 13.75.