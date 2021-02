Murray leidt Nuggets met 50 punten Nuggets voorbij Cavaliers

Poloërs zien olympische droom vervliegen tegen wereldtop­per Montenegro

19 februari De Nederlandse waterpoloërs zijn er niet in geslaagd in de race te blijven voor een olympisch ticket. Oranje moest vandaag in de kwartfinales winnen van Montenegro om de hoop op de Zomerspelen in Tokio levend te houden, maar de nummer 3 van Europa was bij het OKT in Rotterdam te sterk: 13-7.