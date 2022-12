Na dramatisch verlopen WK van vorig jaar is Van Gerwen gebrand op vierde wereldtitel

Federatie onthult stroom van haatberich­ten bij WK atletiek: ‘Resultaten zorgwek­kend’

In totaal 27 atleten, in grote meerderheid vrouwen, hebben via sociale media haatberichten van seksistische of racistische aard ontvangen bij de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene afgelopen zomer. Dat komt naar voren uit een rapport van de World Athletics.

