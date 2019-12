Na verbale strijd mogen Rico en Badr het nu écht uitvechten

Arnhem staat op scherp voor Rico vs. Badr, in wat in al zijn facetten een oververhitte avond gaat worden. Na maanden van verbaal uitdagen mogen wereldkampioen Rico Verhoeven (30) en zijn opponent Badr Hari (35) het vanavond uitvechten in de ring van Gelredome.

De tijden dat kickboksen in Nederland een uiterst dubieus imago had, zijn wel voorbij. De VIP-tafels zoals we die vroeger kenden, bestaan niet meer. Sterker: er wordt vanavond niet eens alcohol geschonken in de nagenoeg uitverkochte Gelredome. Een woordvoerder van Gelredome zegt daarover dat de organisatie ‘een sportsfeer en -omgeving wil’. ,,Want het is topsport, kickboksen. Daar passen tafels niet bij.”

De agressie die met alcohol ontstaat, is daarmee grotendeels weggenomen. Toch staan de autoriteiten op scherp. Het publiek wordt preventief gefouilleerd na aanwijzingen dat er publiek op het ‘gevecht van de eeuw’ afkomt ‘met antecedenten op het gebied van geweld en wapens’. Ook in het centrum van Arnhem en in het stationsgebied kan preventief worden gefouilleerd en de politie heeft bevoegdheden om publiek te controleren rond het Gelredome. De gemeente vreest voor de komst van bijvoorbeeld criminelen, voetbalhooligans en motorclubs. Ook in 2016, toen Verhoeven en Hari tegenover elkaar stonden in Oberhausen, braken er massale vechtpartijen uit en was met name de groep sympathisanten van Hari zeer nadrukkelijk aanwezig. Ook vanavond bestaat het merendeel van de bezoekers uit de zogeheten ‘Badr Army’.

