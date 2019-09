Nachtelijke marathon gaat door ondanks hitte

Volgens de internationale federatie IAAF is het medisch nog net verantwoord om de 69 deelnemende atletes te laten starten, omdat het niet warmer zal zijn dan 30 graden.



De start is vanwege de hitte al op een opmerkelijk laat tijdstip gezet, namelijk 23.59 uur plaatselijke tijd. Het betekent dat de vrouwen middenin de nacht finishen. Ze lopen zes keer een ronde van 7 kilometer over de Corniche, de mondaine boulevard van Doha. Nederlandse marathonloopsters ontbreken in het veld.



De WK atletiek worden vanwege het woestijnklimaat al twee maanden later dan gebruikelijk gehouden. Alsnog is het momenteel overdag extreem heet; zo rond de 40 graden.