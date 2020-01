Nadal sterkste in boeiend gevecht met Kyrgios

Kyrgios, de belangrijkste troef van de Australiërs op het grandslamtoernooi in eigen land, was de Rod Laver Arena binnengekomen in een shirtje van Los Angeles Lakers met daarop het nummer 8 en de naam van de gisteren overleden basketballer Kobe Bryant.

Nadal had zijn vorige drie partijen in Melbourne allemaal in drie sets gewonnen. De 33-jarige Spanjaard trok tegen Kyrgios de eerste set naar zich toe dankzij een vroege break, maar in set twee werd hij zelf gebroken in de vierde game. De derde set draaide uit op een tiebreak, waarin Nadal een voorsprong van 4-1 uit handen gaf. De verliezend finalist van vorig jaar liet Kyrgios terugkomen tot 6-6, maar Nadal sloeg daarna alsnog toe.

In set vier mocht de Spanjaard na een break in de vierde game op 5-4 serveren voor de winst, maar Kyrgios gaf zich niet gewonnen en sleepte er een tiebreak uit. Daarin maakte de Australiër te veel fouten om een vijfde set af te dwingen.



Nadal, die in 2009 zijn enige grandslamtitel in Melbourne veroverde, neemt het in de kwartfinale op tegen Dominic Thiem. De Oostenrijker, nummer 5 van de wereld, zit voor het eerst bij de laatste acht. Nadal zette na zijn zege op Kyrgios een petje op van de Lakers. ,,Ik werd vanochtend wakker met dit vreselijke nieuws. Eén van de grootste sporters ooit is ons ontvallen”, zei Nadal. ,,Kobe zit voor altijd in ons hart en onze gedachten.”