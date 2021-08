Nadine Visser na nieuw Nederlands record: ‘Ik dacht: ik ga gewoon lekker rennen’

Door Pim Bijl



In de gangen van het Stade Charléty in Parijs is Nadine Visser nog scherp na het lopen van haar nieuwe Nederlands record en het geven van de interviews. ,,Zo, en nu moet ik nog wel even een dopingcontrole regelen.”



Dat is een vereiste om haar tijd van 12,58 seconden op de 100 horden ook echt in de boeken te krijgen. En dat wil de blije Visser uiteraard graag. ,,Want het was alweer even geleden. Het werd weer eens tijd.” De 26-jarige atlete had gehoopt op de Olympische Spelen in Tokio haar 12,62 uit 2019 te verbeteren, maar ze liep niet haar gehoopte race van haar leven.