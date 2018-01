Nageeye doet Marathon Boston als voorbereiding op EK

Eindhovenaren Sluijters en Jerry met handballers historisch dicht bij WK

20:03 De Nederlandse handballers, met Iso Sluijters en Ephrahim Jerry uit Eindhoven in de gelederen, zijn weer koploper in hun kwalificatiegroep voor het WK van 2019. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson klom door een zege op Griekenland over België heen. Oranje won in Thessaloniki met 28-23.