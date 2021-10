Naomi Visser maakt indruk met vijfde plaats op WK: ‘Met dank aan Vincent Wevers’

Naomi Visser had er geen benul van dat ze zojuist de beste meerkampprestatie ooit had neergezet in de geschiedenis van de WK turnen. ,,Cool om te horen, dat wist ik niet. Ik voel me vereerd. Met deze vijfde plaats ben ik superblij.”

In het Japanse Kitakyushu kon ze een moeilijke periode in haar turnloopbaan afsluiten. Ze slaagde er niet in een plekje in het olympische team te bemachtigen. Vervolgens kon ze haar reserverol niet invullen omdat ze vanwege een positieve coronatest niet naar Japan mocht reizen. En dan was er nog het dossier turnmisbruik, waardoor ze dit toernooi gescheiden werd van haar persoonlijke coach Vincent Wevers.

,,Het was geen makkelijke voorbereiding. Na de Spelen heb ik het moeilijk gehad. Dan is zo'n resultaat dubbel fijn. Revanche? Zo voelt het wel. Ik ben superblij dat ik dit hier toch heb kunnen doen. Ik denk dat ik nog beter had gekund. Niet per se dat ik op het podium had kunnen staan, maar ik heb wel wat tienden laten liggen op een aantal toestellen. Het doel was om geen grote fouten te maken en dat is weer gelukt, net zoals in de kwalificatie.”

Steun Vincent Wevers

De 20-jarige turnster uit Papendrecht betrok ook de afwezige Vincent Wevers bij het succes. ,,Hij heeft hier zeker ook aan bijgedragen. Zeker weten. Ik heb hier elke dag contact met Vincent. Hij was er niet bij, maar op verre afstand voelde ik veel steun van hem.”

Dat ze nu ook in aanmerking komt voor een A-status van sportkoepel NOC*NSF, daar heeft ze nog niet bij stilgestaan. ,,Daar weet ik niet zo veel over. Ik kijk nu al uit naar meer.” Het eerstvolgende grote turntoernooi zijn de Europese kampioenschappen in de zomer van 2022 in München.