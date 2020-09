Nationale kampioenen naar WK en EK mountainbike

video ‘Rookie’ Herro (20) brengt Miami met 37 punten dicht bij NBA-finale

24 september Miami Heat is in de Amerikaanse basketbalcompetitie nog maar één zege verwijderd van de NBA Finals. Heat won in Orlando mede dankzij de 20-jarige 'rookie' Tyler Herro met 112-109 van Boston Celtics. Daarmee nam de ploeg uit Miami een 3-1-voorsprong in de eindstrijd van de Eastern Conference.