Nationals winnen ook tweede duel in Houston in World Series

video Zo bereidt Nieky Holzken zich in Jakarta voor op zijn titelge­vecht: ‘Niet veel mensen die dit op hun 35ste nog doen’

8:35 Medische keuringen, hydratatietesten, wegingen, interviews én af en toe toch nog een hapje eten. Dat is hoe de laatste dagen van kickbokser Nieky Holzken (35) voor zijn gevecht om de wereldtitel in Jakarta er zo'n beetje uitzien. Vrijdag vecht hij tegen Regian Eersel. ,,Als ik Indonesië wil zien, ga ik er wel op vakantie.” Donderdag bleek dat hij op gewicht is voor zijn titelgevecht.