NBA-koploper Utah Jazz ontsnapt aan vliegramp: ‘Spelers stuurden al berichten naar familie’

NBA-team Utah Jazz is aan een ramp ontsnapt. Tijdens hun vlucht naar Memphis raakte het vliegtuig met de basketbalploeg een zwerm vogels. De linkermotor liep zware averij op en de paniek sloeg toe bij de spelers. ,,Is dit het einde?", dachten we.” De piloten maakten uiteindelijk een noodlanding. Iedereen bleef ongedeerd.

Het was schrikken voor Utah Jazz. De koploper in de Western Conference van de NBA stapte dinsdag het vliegtuig in richting Memphis voor hun duel tegen de Grizzlies van woensdagavond. Net na het opstijgen op de luchthaven van Salt Lake City raakte hun vliegtuig een zwerm vogels. Een luide knal volgde. ,,Alsof we tegen iets gigantisch gebotst waren. Het voelde alsof het vliegtuig in stukken zou breken.”



De linkermotor werd hard geraakt en vatte (even) vlam. Ook de neus van het vliegtuig werd toegetakeld. De piloten verloren vermogen en hoogte. Het vliegtuig begon ook te trillen.

Quote Het was een situatie zoals je die wel eens in films ziet als een vliegtuig neerstort. Jordan Clarkson

,,Het was duidelijk dat er iets serieus mis was gegaan. Het voelde alsof het vliegtuig in stukken zou breken”, zegt Mike Conley, point guard van Utah Jazz, in de Salt Lake Tribune. ,,Gedurende 10 à 15 minuten vroeg iedereen zich af of we het zouden overleven. Zo erg was die knal. Sommige spelers begonnen al berichtjes te sturen naar hun familie voor het geval dat... Het was een beangstigende situatie.”

Zijn ploegmaat Jordan Clarkson vulde aan: ,,Het was een situatie zoals je die in films ziet als een vliegtuig neerstort. ‘Dit kan het einde zijn’, dachten we.”

,,Het was een traumatisch en griezelig gevoel”, beschreef coach Quin Snyder. ,,Ik wil de piloten bedanken. Zij hebben er alles aan gedaan om ons in veiligheid te brengen.”

De piloten van de Boeing 757 van Delta Air Lines keerden terug naar Salt Lake City en maakten een veilige noodlanding. Het Utah Jazz-team pakte enkele uren later een andere vlucht richting Memphis, waar ze met 107-111 wonnen. Zónder All-Star guard Donovan Mitchell, die voor het incident al vliegangst had. ,,Het is begrijpelijk dat hij niet meereisde”, aldus Clarkson.

,,Iedereen gaat op zijn eigen manier om met deze gebeurtenis”, zegt coach Snyder. ,,Dit is niet iets dat je zomaar kan vergeten. Het belangrijkste is dat wij hier nog zijn. Daar zijn we dankbaar voor.”

Volledig scherm Utah Jazz-coach Quin Snyder © AP

Volledig scherm Jordan Clarkson van Utah Jazz © AP