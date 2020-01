NBA-legende Kobe Bryant (41) omgekomen bij helikopterongeluk

Luiten zakt weg naar achterhoe­de in Dubai

15:00 Joost Luiten begon de Dubai Desert Classic met twee stabiele rondes, maar hij zakte in het weekeinde ver weg in het klassement. Luiten had voor de slotronde maar liefst 79 slagen nodig, zeven boven het baangemiddelde. Met een totaal van 296 eindigde de 34-jarige Rotterdamse golfer in de achterhoede op de gedeelde 66e plaats.