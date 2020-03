NBA-ster Curry over aanstaande rentree: ‘Ik ben terug, eindelijk!’

Podcast De Pacer | Klaar met de wind, de regen en alle corona-narigheid

7:34 Bikkels zijn we. We krijgen het deze voorbereiding niet gratis. Door weer en wind, afgelaste evenementen, corona-twijfels: wij hardlopers worden mentaal op de proef gesteld. Nu hebben we nog vier weken tot het grote doel en begint het toch echt wel te kriebelen. Bij ons, maar ook bij Abdi Nageeye, die op zijn verjaardag bekend heeft gemaakt ook van start te gaan op 5 april.