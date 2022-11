Nederland haalt vrouwelijke variant Ryder Cup binnen: ‘s werelds beste golfsters naar Brabant

Eén van de grootste golftoernooien voor vrouwen ter wereld komt naar Nederland. In 2026 nemen de beste twaalf Amerikaanse golfsters en de twaalf sterkste Europese speelsters het tegen elkaar op in de Solheim Cup. Dat werd vanmiddag bekend gemaakt op Bernardus Golf in Cromvoirt, de baan waarop de twintigste editie van het prestigieuze toernooi gespeeld gaat worden.

De Solheim Cup is de vrouwelijke variant van de Ryder Cup, maar heeft een iets kortere geschiedenis. Toch is het toernooi dé wedstrijd waaraan de beste golfsters maar al te graag willen deelnemen. Vraag het Christel Boeljon. Zij wist zich in 2011 als eerste Nederlandse te kwalificeren voor de Solheim Cup.

Tijdens het toernooi in het Ierse Killeen Castle zorgde de toen 24-jarige Boeljon met haar zege op de slotdag voor de eindoverwinning van Team Europa. „Mee mogen doen aan de Solheim Cup was een droom van mij, er zijn niet heel veel golfsters die dat mee mogen maken. En als je dan ook nog een bijdrage kan leveren aan de teamzege op Amerika, dan is dat helemaal geweldig. Het is een ervaring en herinnering die ik nooit zal vergeten”, zegt Boeljon over haar kennismaking met de strijd om de kristallen trofee.

Quote De Solheim Cup moet de sport in eigen land weer meer op de kaart zetten. Hopelijk kunnen we ervoor zorgen dat meer jonge kinderen tot golfen worden aangetrok­ken Christel Boeljon, oud-speelster en winnares Solheim Cup

De nu 35-jarige zette in 2017 een punt achter haar professionele golfcarrière, die haar behalve een heldenrol tijdens de Solheim Cup ook vier overwinningen op de Ladies European Tour opleverde. De geboren Beverwijkse, tegenwoordig assistent-coach in het vrouwenteam van Emory University in haar woonplaats Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia, treedt in de aanloop naar de Nederlandse editie van de Solheim Cup op als ambassadrice. „De NGF (Koninklijke Nederlandse Golf Federatie, red.) heeft zoveel voor mij gedaan tijdens mijn carrière en mij altijd geholpen, daar wil ik graag wat voor terugdoen. Ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen aan een heel mooi en bijzonder toernooi wat er aan gaat komen.”

Volledig scherm Christel Boeljon was in 2011 de eerste Nederlandse golfster die deel uitmaakte van Team Europa tijdens de Solheim Cup. © SCS-Henk Seppen

De komende jaren willen en gaan Boeljon en de NGF de grootsheid van het toernooi en het belang ervan voor de golfsport in Nederland onderstrepen. „De Solheim Cup moet de sport in eigen land weer meer op de kaart zetten. Hopelijk kunnen we ervoor zorgen dat meer jonge kinderen tot golfen worden aangetrokken”, zegt Boeljon.

Daling ledenaantallen

Namens de golffederatie onderstreept Gordon Machielsen, eindverantwoordelijke van onder meer NGF-events en sponsoring, de noodzaak de Solheim Cup naar Nederland te halen. Voor corona zag de bond een daling in de ledenaantallen. Rond de uitbraak van de pandemie kwamen er nog maar een kleine 50.000 leden bij, maar inmiddels lijkt het alsof de lijn van voor corona weer licht ingezet wordt. Vooral in de leeftijdsgroep 25-50 jaar, en dan met name vrouwen.

Volledig scherm Anne Van Dam namens Nederland voor Team Europa in actie tijdens de editie van de Solheim Cup van 2019 in het Schotse Gleneagles. © AFP

Met een aangepaste marketingstrategie en de organisatie van de twee edities van de Big Green Egg Open, het Nederlandse toernooi op de LET, zijn de eerste stappen al gezet. De Solheim Cup op Bernardus Golf is volgens Machielsen de kers op de taart. „Ons doel is dat in 2030 40 procent van het ledenbestand vrouwelijk is. Momenteel golfen 136.000 vrouwen in Nederland, goed voor 32 procent. Die verhoging lijkt weinig, maar is verhoudingsgewijs een enorme sprong. De aandacht die de Solheim Cup genereert, samen met een nieuwe specifieke marketingcampagne en een onderzoek naar verschillende mogelijkheden van lidmaatschap, moet voor meer vrouwelijke leden op de golfbanen zorgen én een beter imago van de sport”, aldus Machielsen. „De meesten zien golf nog steeds als een elitesport voor oudere mannen. Dat beeld moet veranderen.”

Sport voor alle generaties

Boeljon juicht het initiatief en de ontwikkeling van harte toe. „Golf is een sport voor alle generaties. Of je nou 5 of 95 jaar oud bent”, aldus de oud-prof, die zelf als 8-jarige op de openbare baan van Spaarnwoude begon. Boeljon ontwikkelde zich tot één van de beste golfsters van Nederland en zag in 2019 Anne van Dam als tweede Nederlandse meedoen aan de tweejaarlijkse vrouwelijke variant van de befaamde Ryder Cup bij de mannen.

„De Solheim Cup is dé ultieme wedstrijd om aan mee te kunnen doen. Het heeft veel meer betekenis dan golfen op de Olympische Spelen. De wedstrijd trekt bezoekers en fans uit heel de wereld, de aandacht is gigantisch. Ik voelde mij in 2011 bevoorrecht, net zoals het nu uniek is dat een klein landje als Nederland erin is geslaagd het toernooi binnen te halen.”

Team USA op voorsprong in Solheim Cup In de tweejaarlijkse strijd om de Solheim Cup staat Team USA op een 10-7 voorsprong. De wedstrijd tussen het continent Europa en de Verenigde Staten wordt sinds 1990 gehouden, in het jaar dat er geen Ryder Cup wordt gespeeld. Het toernooi bestaat, net als de Ryder Cup, uit vier wedstrijden. De ontmoeting vindt om beurten in de VS of Europa plaats. Dit jaar is het de beurt aan het Spaanse Finca Cortesin in Andalusië (18-24 september). Vanwege corona wordt ook in 2024 (Gainesville, Virginia) een editie gehouden, waarna het ritme van twee jaar weer wordt opgepakt. Met de wedstrijd dus op Bernardus Golf in Cromvoirt, de relatief nieuwe baan waar de afgelopen twee afleveringen van het Dutch Open bij de mannen is gehouden.