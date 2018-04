Nederland wint met speels gemak WK ijshockey voor D-landen

De Nederlandse ijshockeyers hebben vanavond in Tilburg de titel gepakt in divisie 2A, het vierde mondiale niveau. Op de slotdag van het toernooi in het IJssportcentrum in Tilburg werd Australië met 9-2 verslagen.

Door de winst promoveert Nederland naar divisie 1B, waarin het volgend jaar Roemenië, Polen, Japan, Estland en Oekraïne treft.

Ook in het duel met Australië domineerde Oranje, waar Ryan Collier en Mitch Bruijsten ontbraken, van begin tot eind en had de tegenstander weinig tot niks in te brengen. Dat was in de overige duels ook het geval. Maandag won Nederland in de eerste wedstrijd al met 7-0 van China. Dinsdag werd het liefst 11-1 tegen IJsland, waarna donderdag een andere kandidaat voor de toernooizege, Servië, met 5-0 aan de kant werd gezet. Op zaterdag moest België er aan geloven: 10-2.

Ook Australië bleef de hele week ongeslagen, waardoor het onderlinge treffen op zondag een echte finale werd. Zo was op voorhand de gedachte tenminste. De winnaar zou de titel pakken en promoveren naar divisie 1B.

Finale op papier

Maar een finale was het alleen op papier. In de eerste periode kwam Australië sporadisch tot een aardige aanval en loste slechts drie schoten op het Nederlandse doel. Goalie Ian Meierdres stond elke keer op zijn plek. Aan de andere kant had zijn collega Anthony Kimlin het een stuk drukker. 27 keer moest hij handelend optreden; vier keer tevergeefs. De 1-0 en 2-0 kwamen van de stick van Raymond van der Schuit. Zijn ploeggenoot bij Hijs Hokij Den Haag, Jurryt Smid, was verantwoordelijk voor de 3-0. Tilburg Trapper Jordy van Oorschot maakte het kwartet doelpunten compleet, vlak voor rust.

In periode twee was het niet veel anders. Al leek Australië iets meer te beseffen wat er op het spel stond. Af en toe werd de ploeg geholpen door foutjes in de Nederlandse defensie. Uit een zo'n foutje scoorde Australië. Nederland was aanvankelijk wat slordig in het begin van periode twee, maar nadat Michey Bastings op aangeven van Ivy van den Heuvel de 5-0 binnen werkte, was het weer alle hens aan dek voor Australië. Jordy Verkiel was verantwoordelijk voor de 6-0, waarop Australië die ene treffer maakte: 6-1. Giovanni Vogelaar schoot zes minuten voor tijd zijn zevende treffer van dit WK binnen: 7-1.

Toernooiwinst

In periode drie leek Australië het wel te geloven met die toernooiwinst, zeker aan het begin van de periode. Nederland ging nog op zoek naar doelpunten. Opvallend: Nederland pakte in de hele wedstrijd een straf. De eerste viel in de 45ste minuut. Australië herpakte zich enigszins, maar kwam niet meer tot scoren. Nederland wel, via Danny Stempher (8-1) en Giovanni Vogelaar. Het slot was voor Australië: 9-2.