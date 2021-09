Nederlands honkbalteam voor vierde keer op rij Europees kampioen

Het Nederlands honkbalteam heeft in Italië voor de 24ste keer de Europese titel veroverd. De ploeg van bondscoach Evert-Jan ‘t Hoen versloeg Israël in de finale met 9-4. Voor Oranje was het sinds 2014 de vierde Europese titel op rij.

Cruciaal in de finale in Turijn was een homerun van Roger Bernadina in de zevende inning met twee honken bezet. Daarmee werkte Oranje een achterstand van 1-4 weg: 4-4. Kort daarna kwam ook Ray-Patrick Didder tot scoren uit een honkslag van Sharlon Schoop: 5-4. Met 4 punten in de achtste inning stelde de ploeg van ‘t Hoen de eindzege nadien toch nog royaal veilig.

Nederland bereikte vrijdag de finale dankzij een benauwde zege tegen Spanje (9-8). Israël versloeg in de halve eindstrijd verrassend tienvoudig kampioen Italië met 11-5.

Oranje kwam in de tweede inning op voorsprong dankzij een honkslag van Juremi Profar, waardoor Denzel Richardson het punt kon binnenlopen. In de vierde inning sloeg Israël toe. Met drie honken bezet, moest pitcher Juan Carlos Sulbaran zijn eerste punt incasseren. Bondscoach ‘t Hoen besloot hem daarna van de heuvel te halen en Kevin Kelly in te zetten. De werper van Neptunus kreeg ook meteen een punt tegen (1-2), maar kon daarna verder onheil in de vierde inning voorkomen.

In de zesde inning leverde een homerun van Assaf Lowengart 2 punten voor Israël op. Daarmee kwam de stand op 1-4. Kelly moest daarna op de heuvel plaatsmaken voor Aaron de Groot, die in de zevende inning alweer werd afgelost door Mike Groen. Dankzij de succesvolle uithaal van Bernadina keerden de kansen in de finale. Ook Dashenko Ricardo sloeg in de achtste inning nog een homerun, die goed voor 2 punten was.

Nederland en Israël speelden vier keer eerder tegen elkaar. Het laatste onderlinge duel vond in 2019 tijdens het olympisch kwalificatietoernooi plaats. Oranje verloor met 8-1 en miste mede daardoor deelname aan de Olympisch Spelen van Tokio.