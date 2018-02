Nederlands kampioen Amels kijkt weer naar voren

Hoogspringer Douwe Amels durft weer naar voren te kijken na twee jaar blessureleed. ,,Het doel is dat 2 meter 30 de standaard wordt. Dan kun je op de kampioenschappen meedoen om de medailles'', zei Amels bij de NK indoor in Apeldoorn, waar hij zijn vijfde Nederlandse titel veroverde met een hoogte van 2,21.

Het is drie jaar geleden dat hij actief was op Nederlandse kampioenschappen. Twee enkeloperaties en lange revalidaties zitten tussen zijn titel uit 2015 en die van zaterdag. ,,Het is bijzonder om hier weer te staan. Ik heb ervan genoten. De sprongen waren goed, 2,25 zat er zeker in.’’

Sinds Amels in oktober vorig jaar het besluit nam zich weer volledig aan het hoogspringen te wijden en de advocatuur op een lager pitje te zetten, verkeert hij in een soort jubelstemming. ,,Ik heb alle trainingen volledig kunnen doen en ben verder dan ik dacht. De progressie is boven verwachting.’’

De 26-jarige Fries, ooit Europees kampioen bij de beloften, ging deze winter al over een hoogte van 2,26 en verzekerde zich van een ticket voor de EK outdoor in Berlijn. ,,Daar wil ik echt goed zijn. Ik ben nu al heel tevreden over de resultaten. Eigenlijk had ik hier die 2,25 moeten halen, maar ik zat te vroeg op hoogte en dan val je bovenop de lat. Daar moet ik aan gaan werken.’’