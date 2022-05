Nederlandse American football-speler tekent bij NFL-club

Jack Ansems valt alsnog van het podium op NK springen

Willem Greve is de nieuwe Nederlands kampioen springen. De 39-jarige ruiter uit Markelo was na vier dagen de sterkste tijdens het concours hippique in Deurne. Het zilver ging naar Bart Bles (Babberich), Sanne Thijssen (Sevenum) won verrassend de bronzen medaille.

