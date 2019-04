Nederlandse handballers in slotminuut onderuit tegen Slovenië

VideoEen pijnlijke nederlaag voor de Nederlandse handballers in de derde wedstrijd om EK-kwalificatie: na een spectaculaire wedstrijd, waarin groepshoofd en grote favoriet Slovenië geen moment de leiding nam, draaiden de Slovenen in de laatste minuut de rollen om. Het werd 26-27.

Door Lisette van der Geest



Ruim twee meter lang, imposante schouders en handen waarmee hij regelmatig nonchalant aan zijn vingerbotjes trekt. Matic Suholeznik is misschien wel hét voorbeeld van het verschil tussen de Sloveense en Nederlandse handballers. In Almere speelde vanavond de grootmacht tegen de dwerg. De favoriet tegen de jonge, fysiek kleinere ploeg met dromen. Dromen die lange tijd waarheid leken te worden, tot de reus in de laatste minuut toesloeg.

,,Zij zijn zwaar favoriet”, zei Luc Steins een dag eerder over de Slovenen. Zij zijn de winnaars van het brons op het WK in 2017. Nederland stond in 1961 voor het laatst in een eindtoernooi, maar hoopt deze maanden kwalificatie voor het EK in 2020 te realiseren. Door het verlies donderdagavond wordt dit doel niet eenvoudiger. Met nog drie wedstrijden te spelen staat Nederland op twee punten in de poule. Zondag wacht de return in en tegen Slovenië, in juni speelt Nederland nog tegen Estland en Letland.

Volledig scherm Bondscoach Erlingur Richardsson geeft instructies aan zijn spelers. © Henk Seppen

‘Verschrikkelijk’

,,Dit is echt verschrikkelijk”, zei Steins na afloop voor de camera van Ziggo. Dat Nederland in Almere indruk maakte, tactisch goed en met hoog tempo speelde en het grootste deel van de wedstrijd geen moment de leiding uit handen gaf, doet er voor hem niet toe. ,,Leuk, maar daar kopen we geen klote voor.”

Nederland begon in Almere voortvarend. De voorsprong van het team van bondscoach Richardsson liep in de beginfase uit tot vijf doelpunten. Na het eerste kwartier stond het 9-5 in Almere, mede door een aantal knappe reddingen van keeper Gerrie Eijlers. Maar in het laatste deel van de eerste helft kwam Slovenië terug. Met 12-11 gingen de handballers de rust in.

Ook in de tweede helft liep Nederland weer uit, tot vier punten verschil. De Slovenen – gisteren in Nederland gearriveerd, waar bondscoach Richardsson zijn team zondagavond bij elkaar bracht – speelden in eerste instantie slordig. Steins: ,,Maar zij hebben natuurlijk veel ervaring in de ploeg en de klasse om het aan het einde te beslissen. Wij moeten ook naar onszelf kijken, wij hebben in de laatste minuten niet ons beste handbal laten zien. Het had beter gemoeten vandaag.”

Van de vier landen in de poule gaan er twee rechtstreeks naar het EK. De vier beste nummers drie van de acht poules kwalificeren zich ook. Voor het eerst wordt dit EK met 24 landen gespeeld – een reden waarom de kansen voor Nederland op voorhand groter leken dan in de afgelopen jaren. Daarnaast wist het team van Richardsson de laatste periode te stunten, waaronder een klein jaar geleden tegen grootmacht Zweden in de play-offs voor het WK.

Steins: ,,We maken stappen, dat zie je ook aan de resultaten. En ik denk dat we ook op een EK thuishoren, maar dan moet je je wel kwalificeren.” De kansen zijn er nog, zo weet Steins ook. Maar het pakken van minimaal een punt in de poule voor de ontknoping in juni is daarbij wel cruciaal, denkt hij. Wat betekent dat er zondag minstens gelijkgespeeld moet worden.