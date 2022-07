Nederlandse waterpolosters pakken brons op WK na inhaalrace tegen Italië: ‘Dit is genieten’

De Nederlandse waterpolosters hebben op het WK waterpolo in Hongarije de strijd om de derde plaats gewonnen van Italië. Oranje draaide de pot helemaal om en zegevierde met 7-5 na een 1-4 achterstand. ,,Dat we dit op ons eerste toernooi doen is echt groots”, aldus speelster Vivian Sevenich.

Van links naar rechts huppelen op een gladde badrand op het in Boedapest speciaal voor Oranje gedraaide feestnummer van Snollebollekes bleek nog niet zo makkelijk. De gezamenlijke plons in het water ging de waterpolosters beter af. De bronzen medaille op het wereldkampioenschap moest samen goed gevierd worden.

De Nederlandse vrouwen maakten het zaterdagmiddag onnodig spannend en kwamen na de openingsgoal van Ilse Koolhaas met 1-4 achter. ,,De Italianen wisten ook dat het alles of niets was en gingen daar wel even iets beter mee om dan wij. Maar wij kunnen ons hoofd koel houden, hebben vaak met Eva (bondscoach Evangelos Doudesis, red.) besproken dat we wedstrijden in de derde of vierde periode over de streep willen trekken. Precies wat we hebben gedaan”, zei routinier Vivian Sevenich.

,,Maar dit was toch wel oncomfortabel. Hij zei in de time-out dat we speelden als pussy’s, soms moet het gewoon even benoemd worden. Als het niet makkelijk gaat, moet het maar moeilijk. Zo kan het ook.” In de tijd dat Kitty Lynn Joustra, midvoor Sevenich, Sabrina van der Sloot, Simone van de Kraats, Nina ten Broek en Brigitte Sleeking scoorden, hield Laura Aarts (zie kader onderaan) haar doel schoon.

Volledig scherm © AP

Halve finale van hoog niveau

In de halve finale, die vrijdagavond met 12-13 verloren werd van gastland Hongarije, haalde Nederland een hoger niveau dan in het bronzen duel met Italië. ‘Wat een fantastische wedstrijd, goede reclame voor onze sport. Deze ploeg heeft potentie’, schreef voormalig bondscoach Robin van Galen daarna op Twitter.



Sevenich: ,,Daar zat alles op en aan. Die wedstrijd was zoals waterpolo hoort te zijn. Mooi hoe de sport hier wordt gepresenteerd, dit kunnen de Hongaren als de beste. Ik heb ook het geluk gehad dat ik twee jaar in dit zwembad te mogen spelen met mijn club UVSE. Weliswaar in het binnenbad, want de competitie is in de winter.”

Sevenich (29) is trots op de teamprestatie die Oranje met een nieuwe ploeg en staf in Hongarije heeft neergezet. ,,Dit is genieten. We hadden altijd al kwaliteit, alleen moeten soms de puzzelstukjes nog op z’n plek vallen en dat gebeurde hier”, blikte Vivian Sevenich terug op het toernooi.

Volledig scherm © AP

Na de Olympische Spelen waar Nederland vorig jaar zesde werd in een competitief veld, viel de harde kern uit elkaar en volgde Eva Doudesis als eindverantwoordelijke Arno Havenga op. ,,Dit is pas stap één, dus heel lekker dat we hier al staan”, aldus Sevenich. ,,Ik heb wel wat WK’s meegemaakt, waaronder die in Kazan waar we zilver wonnen. Alleen Sabrina van der Sloot en Laura Aarts waren daar ook bij. Zeven jaar later heb je dus tien nieuwe speelsters in de selectie. Dan krijg je een andere dynamiek. We zijn hechter, weten dat we elkaar allemaal nodig hebben. Als je elkaar de ruimte geeft om jezelf te zijn, voelt iedereen zich vrij om z’n eigen spel te spelen.”

Doudesis, de man die daar verantwoordelijk voor is, wilde na afloop maar één ding kwijt. ,,Dat we nu op het WK een medaille winnen is niet het belangrijkste. Soms lukt dat, soms ook niet omdat het niveau bij de dames superhoog is op dit moment. Het gaat erom dat we altijd meestrijden om die medailles. Wij bouwen aan een team met karakter, dat verliezen niet accepteert. Mentaal zijn we echt weerbaar, dat zag je terug.”

Keepster Laura Aarts: ‘Bizar trots en blij dat ik nu hier mag staan met dit team’

Laura Aarts werd na de kleine finale om het brons uitgeroepen tot speelster van de wedstrijd. De 25-jarige keepster pakte pas afgelopen december haar topsportcarrière weer op nadat ze in aanloop naar het vorige WK in 2019 stopte bij Oranje. ,,Ik ben bizar trots en blij dat ik nu hier mag staan met dit team. Ik had echt wel de hoop en de droom, ik ga altijd voor het beste. En op dit moment is dat brons”, aldus Aarts.



Ook zij moest er wel even inkomen zaterdag, maar zorgde er daarna met knappe reddingen voor dat Nederland een doelpuntenreeks van zes zonder tegentreffer kon neerzetten. Aarts: ,,Italië begon superfel. Wij waren wat te afwachtend, pas vanaf de derde periode gingen we vechten als leeuwen. We moesten er echt een tandje bijdoen. Dat kunnen we en hebben we laten zien. Dit is het begin, we gaan nog leren en groeien en meer laten zien. Dat vertrouwen heb ik absoluut in dit team.” Volledig scherm Laura Aarts. © AP