Nederlandse waterpolosters zien EK-finale aan neus voorbij gaan

Nederland wacht nu de strijd om het brons. Daarin is Italië of Griekenland de tegenstander. De Spaanse waterpoloploeg is titelhouder. Vier jaar geleden pakte Oranje in Barcelona nog de Europese titel.

Oranje keek al na tweeënhalve minuut tegen een 2-0-achterstand aan en in het tweede kwart werd het 5-2 voor de Spaanse ploeg. Nederland kwam via Sabrina van der Sloot en twee goals van Brigitte Sleeking terug tot 5-5, maar op voorsprong kwam Oranje nooit. In het laatste kwart werd het na 6-5 na het derde kwart snel 8-5, waarmee het duel zo goed als beslist was.



Sleeking nam in Kroatië drie doelpunten voor haar rekening. Daarnaast kwamen Van der Sloot, Simone van de Kraats, Vivian Sevenich en Nina ten Broek tot scoren voor Oranje. Elena Ruiz Barril was de topschutter aan Spaanse zijde met vier doelpunten.



Nederland had in de groepsfase alle wedstrijden nog met groot verschil gewonnen. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis versloeg gastland Kroatië (22-6), Hongarije (13-4), Griekenland (13-8), Roemenië (28-0) en Duitsland (29-3) met overmacht. In de kwartfinales werd Frankrijk met 22-3 gedeclasseerd.