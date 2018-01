Nederlandse zeilers naast podium in Miami

Overzicht basketbal Pizzocolo trots na Tan­ta­lus-over­win­ning

28 januari ,,Zelfs de scheidsrechter gaf me een compliment over hoe goed ons team speelt”, vertelde Tantalus-coach Francesco Pizzocolo na de Eindhovense 73-87 overwinning op OBC in de tweede divisie D. Hij wees Cheng Zang aan als beste speler. ,,Hij maakte in de eerste tien minuten dertien punten. Maar ook Tosha Gommers en Sander Douwes leverde in offensieve zin een goede bijdrage.”