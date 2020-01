Nederlandse zwemtop naar topserie in China

Rooye Plas in Handel eindelijk uitgebreid: ’Dat EK gaat er echt een keer komen’

12:00 HANDEL - Het Europees Kampioenschap binnenhalen is niet gelukt, maar toch wordt 2020 een bijzonder jaar voor De Rooye Plas in Handel. Want na vele jaren gaat met de uitbreiding een langgekoesterde wens in vervulling. ‘Het wordt een toplocatie.’