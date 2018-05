New Orleans Pelicans verrast Warriors

De Warriors hadden de eerste twee wedstrijden gewonnen en leiden in de best-of-sevenserie met 2-1. Zondag is in New Orleans de vierde ontmoeting.



Anthony Davis speelde bij de Pelicans een belangrijke rol. De center noteerde tegen de titelverdediger 33 punten en achttien rebounds. Ook routinier Rajon Rondo had met 21 assists en tien rebounds een groot aandeel in de overwinning. ,,Een belangrijke overwinning voor ons'', aldus Davis. ,,We zijn klaar voor de volgende wedstrijd.''



Klay Thompson was met 26 punten de meest trefzekere basketballer aan de kant van de Golden State Warriors, waar Kevin Durant (21 punten) en Stephen Curry (19 punten) geen goede dag kenden.



Houston Rockets versloeg Utah Jazz met 113-92 en kwam daardoor in wedstrijden op voorsprong (2-1). Sterspeler James Harden noteerde 25 punten. Zijn ploeggenoot Eric Gordon kwam tot hetzelfde aantal. In Utah nemen beide teams het zondag voor de vierde keer tegen elkaar op.