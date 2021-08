Niek Kimmann pakt na olympisch goud ook wereldtitel: ‘Nu ga ik echt rust nemen’

De Fransman Sylvain André finishte als tweede, het brons ging naar de Zwitser David Graf. Mitchel Schotman, de tweede Nederlander die de finale had gehaald, moest met de zesde plek genoegen nemen. Voor Kimmann betekende de wereldtitel het tweede grote succes deze zomer. Drie weken geleden won de 25-jarige fietscrosser in Tokio de olympische titel. Dat was extra bijzonder omdat hij kort daarvoor tijdens een training een scheurtje in zijn linkerknie opliep toen hij een overstekende official niet kon ontwijken.



Kimmann domineerde van begin tot eind in de finalerace in Papendal, waar hij negen jaar heeft gewoond en werd gesteund werd door honderden enthousiaste fans. ,,Dit is echt ongelooflijk. Ik kreeg maandag een telefoontje van mijn arts en die zei: ik zou niet racen als ik jou was. Als je twee maanden vrij neemt is dat beter voor je. Maar ja, ik kon die beslissing niet nemen met een WK in eigen land. Ik heb de afgelopen dagen niks gedaan en gewoon gehoopt op het beste in deze race. Vraag niet hoe, maar ik heb het voor elkaar gekregen. Nu ga ik die twee maanden rust echt nemen, dat heb ik mijn dokter beloofd.”