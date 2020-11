Nieky Holzken maakt langverwachte rentree op 11 december in Singapore: ‘Alles voor de overwinning’

Februari, oktober of toch november? Het gevecht van Nieky Holzken (36) met Elliot Compton (28) stond al meerdere keren op de planning, maar nu écht definitief: op 11 december keert Holzken in Singapore terug in de ring voor ONE Championship, waar hij onlangs zijn contract nog verlengde.

Het voelt voor Holzken alweer als een eeuwigheid geleden dat hij voor het laatst in de ring stond. Op 25 oktober van het vorige jaar verloor hij een titelgevecht van Regian Eersel, nog altijd de regerend wereldkampioen. Daarna zou hij in februari tegen Compton werken aan zijn comeback, maar door het coronavirus ging Singapore toen al op slot. Vervolgens was het wachten, wachten en nog eens wachten voor Holzken, die daar veel moeite mee had. ,,Ik had helemaal geen doel. Het was alleen maar trainen, trainen en nog eens trainen. Dat was echt heel zwaar.”

Volledig scherm Het is alweer ruim een jaar geleden, op 25 oktober 2019, dat Nieky Holzken voor het laatst in de ring stond. © ONE Championship

Riem naar Helmond

Hij zou eerst op 20 november terugkeren in de ring, maar dat bleek te vroeg dag voor het Aziatische ONE. Nu staat Holzken ingepland voor het Big Bang-gala in Singapore, waar ook Errol Zimmerman zijn comeback maakt. De Helmonder, die op 16 december alweer 37 jaar wordt, heeft nog altijd de ambitie om de wereldtitel alsnog van Eersel af te pakken. Hij is nog altijd de nummer één uitdager in de lichtgewichtdivisie, (-77,1 kilogram). ,,Als ik weer een paar wedstrijden win, lijkt het me dat ik weer voor die titel mag vechten. Het geld is leuk en aardig, maar het gaat erom dat die riem naar Helmond komt.” Of zoals hij op sociale media schrijft: ‘All for the win.’

Holzken heeft al zeven wereldtitels op zak, waaronder bij Glory. Hij stapte in het najaar van 2018 echter over naar ONE Championship, dat hard aan de weg timmert en inmiddels een van de grootste organisaties ter wereld is.

