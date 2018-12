Niet ‘gejank’, maar tranen

De avond ervoor schreef ik over volleybal. Over het verlies van de halve finale op het WK. Nooit eerder kwamen de Nederlandse volleybalsters zo ver. Dat er nog kans was op brons, telde even niet. Ze hadden weer verloren. Na twee EK-finales en hun pijnlijkste teleurstelling: de vierde plek op de Spelen. Het verlies in Japan sloeg alle overtuiging en zekerheid tegen de grond, herinneringen kwamen keihard boven.



Lonneke Sloetjes worstelde voor een camera. Een zin, toen een luide snik. Sloetjes is een van de grootheden in de volleybalwereld, maar wars van sterallures. Voor haar geen glamourparty’s. Laat haar op vrijdagavond maar een familiespel spelen, dan is zij tevreden.