Nieuw avontuur voor Schulting? ‘Als klein meisje ben ook ik gewoon gestart als langebaner’

Door Arjan Schouten



Beschermd achter een spatscherm diep in de catacomben van Thialf, wilde Suzanne Schulting na haar eerste sprintvierkamp toch nog even iets duidelijk maken aan de media. Het ergerde haar dat haar uitstapje naar de langebaan hier en daar als een bevlieging werd neergezet. Alsof het een oriënterende snuffelstage betrof die nu toch ­lekker paste in een door corona overhoop gehaalde winter, zonder groter plan erachter. ,,Maar ik heb hier dus écht wel ambities, hè. Ik heb me hier héél serieus op voorbereid’’, benadrukte Schulting. ,,Het is niet zo dat ik dit maar even erbij doe.’’