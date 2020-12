Nieuw record: Mavs blazen Clippers weg met ongekende cijfers

Na twee periodes stond Dallas met 77-27 voor. Daarmee kwamen de Mavs in de recordboeken. Het oude record was in handen van Golden State Warriors, dat in 1991 met 88-41 de rust in ging tegen Sacramento Kings.



De Clippers herstelden zich na de rust en voorkwamen zo de grootste nederlaag ooit. In 1991 verloor LA Clippers met 148-80 van Miami Heat.