Nieuwe bondscoach volleybalsters: ‘Ik ben geen Harry Potter’

Giovanni Caprara Nieuwe bondscoach volleybal­sters wacht hels karwei bij OKT

17:42 Giovanni Caprara is de nieuwe bondscoach van de volleybalsters. Dat heeft de Nevobo zojuist in Utrecht bekendgemaakt. De 56-jarige Italiaan, trainer van Il Bisonte Firenze van de Nederlandse internationals Laura Dijkema en Nika Daalderop, was ook bondscoach van de vrouwen van Azerbeidzjan.