Nieuwe NBA-seizoen begint nog voor kerst, 845 miljoen euro extra aan inkomsten

LeBron James MVP Los Angeles Lakers sleept zeventien­de NBA-titel binnen

12 oktober Los Angeles Lakers heeft de titel in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA binnengesleept. De club uit Californië won in de bubbel in Disney World in Orlando het zesde duel in de NBA-finale van Miami Heat en kwam daarmee op een beslissende 4-2 voorspong in de best-of-seven-serie.