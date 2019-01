Nieuwe zege voor Shiffrin bij wereldbeker super-G, Vonn haalt finish niet

Curlers kloppen Brazilië en houden zicht op WK

19 januari De Nederlandse curlingmannen hebben hun tweede overwinning behaald bij het WK-kwalificatietoernooi in Naseby in Nieuw-Zeeland. Het team van bondscoach Shari Leibbrandt was te sterk voor Brazilië, dat bij een stand van 10-3 in het zevende end de strijd staakte.